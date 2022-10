POL-HG: +++Linienbus mit Steinen beworfen+++

Kronberg im Taunus (ots) - Samstag, 08.10.22 10:00 Uhr - 16:00 Uhr Feuerwehr Oberhöchstadt, Am Kirchberg 1, 61476 Kronberg (pa)Das Polizeipräsidium Westhessen führt mit der Stadt Kronberg erneut eine gemeinsame Fahrradcodieraktion durch. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, ihre Räder kostenlos codieren zu lassen. Die Aktion findet am Samstag, 08.10.2022 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 ...

