PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Fahrradcodieraktion in Kronberg Oberhöchstadt

Kronberg im Taunus (ots)

Samstag, 08.10.22 10:00 Uhr - 16:00 Uhr

Feuerwehr Oberhöchstadt, Am Kirchberg 1, 61476 Kronberg

(pa)Das Polizeipräsidium Westhessen führt mit der Stadt Kronberg erneut eine gemeinsame Fahrradcodieraktion durch. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, ihre Räder kostenlos codieren zu lassen.

Die Aktion findet am Samstag, 08.10.2022 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Oberhöchstadt statt. Anmeldungen nimmt der "Schutzmann vor Ort", Herr Polizeihauptkommissar Falk Bonfils am Donnerstag und Freitag, den 06./07.10.2022 jeweils von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr unter der Rufnummer 06174/9266-16 entgegen. Eine vorherige Anmeldung wird dringend empfohlen, da die Plätze begrenzt sind.

Bei der Codierung wird eine individuelle Kennung in den Rahmen des Rades graviert, welche verschlüsselte Informationen darüber enthält, wessen Eigentum das Fahrrad ist. Ein über der Gravur angebrachter Aufkleber lässt direkt erkennen, dass das Velo codiert ist. Neben dem Effekt, potenzielle Diebe abzuschrecken, bietet die Codierung der Polizei die Möglichkeit, entwendete Fahrräder den Bestohlenen zuordnen zu können. Benötigt werden für die Codierung außer dem Fahrrad lediglich ein Personalausweis, ein Eigentumsnachweis (zum Beispiel die Rechnung) und - soweit vorhanden - die Fahrradrahmennummer. Bei Pedelecs oder E-Bikes bitte den Batterieschlüssel nicht vergessen. Carbon-Räder und Big Foot Light Räder sind für die Codierung leider nicht geeignet.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell