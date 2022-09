PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch ohne Beute +++ Kellerabteile aufgebrochen +++ Zwei Autofahrerinnen bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt +++ Schaden an Mercedes hinterlassen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch ohne Beute,

Oberursel, Stierstadt, Danziger Straße, 27.09.2022, 10.30 Uhr bis 14.20 Uhr

(pa)Am Dienstag waren in Oberursel Stierstadt Einbrecher zugange. Zu ihrem Ziel wurde eine in einem Mehrfamilienhaus in der Danziger Straße befindliche Wohnung. Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich die Täter zwischen 10.30 Uhr am Vormittag und 14.20 Uhr nachmittags Zugang in die Räumlichkeiten. Die Eindringlinge entwendeten nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nichts. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter (06172) 120 - 0 entgegen.

2. Kellerabteile aufgebrochen,

Grävenwiesbach, Frankfurter Straße, 25.09.2022, 19.00 Uhr bis 29.09.2022, 07.40 Uhr

(pa)In Grävenwiesbach wurde in den vergangenen Tagen der Keller eines Mehrfamilienhauses von Dieben heimgesucht. Unbekannte verschafften sich zwischen Sonntagabend und Donnerstagmorgen auf bislang nicht bekannte Weise Zugang zum Kellergeschoss eines in der Frankfurter Straße gelegenen Mehrparteienhauses. Dort drangen die Täter gewaltsam in fünf Kellerabteile ein, die sie anschließend nach Wertsachen durchwühlten. Gestohlen wurden zwei Fahrräder sowie zwei Elektrosägen. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Zwei Autofahrerinnen bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt, L 3057, zwischen Friedrichsdorf und Bad Homburg (Gemarkung Bad Homburg), 27.09.2022, gg. 16.45 Uhr

(pa)Am Dienstagnachmittag kam es auf der L 3057 bei Bad Homburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrerinnen schwer verletzt wurden. Gegen 16.45 Uhr befuhr eine 84-jährige Bad Homburgerin mit einem Mercedes die Landesstraße aus Richtung Köppern kommend in Fahrtrichtung Bad Homburg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Frau mit ihrem Pkw kurz vor der Kreuzung Seulberger Straße auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der Mercedes mit einem entgegenkommenden Seat - gefahren von einer 49-jährigen Friedrichsdorferin - zusammen. Bei der Frontalkollision zogen sich beide Fahrzeugführerinnen schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in umliegende Kliniken. Die bei dem Zusammenstoß stark beschädigten Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 17.000 Euro geschätzt.

4. Schaden an Mercedes hinterlassen,

Kronberg im Taunus, Dettweilerstraße, 27.09.2022, 21.00 Uhr bis 28.09.2022, 07.00 Uhr

(pa)In der Dettweilerstraße in Kronberg ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch eine Verkehrsunfallflucht. Wie der Fahrer eines weißen Mercedes Vito am Mittwochmorgen feststellen musste, war jemand über Nacht gegen sein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug gefahren. Der oder die Verantwortliche hatte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Höhe des an dem Mercedes hinterlassenen Sachschadens wird auf rund 3.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein unter (06174) 9266 - 0 entgegen.

