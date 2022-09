PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Baucontainer aufgebrochen +++ Garageneinbrecher ertappt +++ Pedelecs von Fahrradträger gestohlen +++ Alkoholisiert gegen Verkehrsschild gefahren +++ Zeuge meldet Unfallflucht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Baucontainer aufgebrochen,

Glashütten, Dornsweg, 22.09.2022, 18.00 Uhr bis 23.09.2022, 10.30 Uhr

(pa)In Glashütten geriet in der vergangenen Woche ein Baucontainer ins Visier von Dieben. Unbekannte brachen zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag einen auf einer Baustelle im Dornsweg aufgestellten Container auf. Aus diesem entwendeten die Täter zwei Stampfmaschinen im Wert von insgesamt rund 4.000 Euro. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter (06172) 120 - 0 entgegen.

2. Garageneinbrecher ertappt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbach, Am Steingritz, 26.09.2022, 01.55 Uhr

(pa)In der Nacht zum Montag ist ein Unbekannter in Bad Homburg Ober-Eschbach gewaltsam in zwei Garagen eingedrungen. Ein Anwohner der Straße "Am Steingritz" bemerkte gegen 01.55 Uhr, dass sich jemand Zugang zu seiner Garage verschafft hatte. Als der Bürger durch Rufen auf sich aufmerksam machte, ergriff der Eindringling, der ein schwarzes Oberteil mit Kapuze getragen haben soll, die Flucht. Er ließ dabei zwei aus der Garage entnommene Bierflaschen zurück. Wie sich anschließend herausstellte, hatte der Unbekannte nicht nur die Tür dieser Garage aufgebrochen, sondern dasselbe auch am Nachbarhaus getan. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der Schaden an den Türen wird auf einige Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Pedelecs von Fahrradträger gestohlen, Glashütten, Limburger Straße, 25.09.2022, 23.00 Uhr bis 26.09.2022, 09.00 Uhr

(pa)Zwei Elektrofahrräder im Gesamtwert von knapp 7.000 Euro entwendeten Diebe zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in Glashütten. Die Räder waren zur Tatzeit auf einem Fahrradträger befestigt, der an einem Mercedes montiert war. Der Pkw selbst stand auf einem Parkplatz in der Limburger Straße. Die Diebe öffneten gewaltsam ein zur Sicherung angebrachtes Schloss und flüchteten mit den hochwertigen Pedelecs in unbekannte Richtung. Bei den gestohlenen Elektrofahrrädern handelt es sich um ein schwarzes Modell "E Imperial S9" des Herstellers "Hercules" sowie ein graues Rad der Marke "Gudereit". Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

4. Alkoholisiert gegen Verkehrsschild gefahren, K 772, zwischen Oberursel und B 455, 25.09.2022, 21.50 Uhr

(pa)Am Sonntagabend kam es auf der Kreisstraße 772 zwischen Oberursel und der B 455 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht, die jedoch zeitnah aufgeklärt werden konnte. Gegen 21.50 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann aus dem Main-Taunus-Kreis mit einem Daihatsu die Kreisstraße von Oberursel kommend in Richtung B 455. In einer leichten Rechtskurve fuhr der Kleinwagen auf eine Verkehrsinsel, wo er mit einem Verkehrsschild kollidierte. Statt sich anschließend um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Autofahrer verbotenerweise weiter nach Königstein und von dort in Richtung Glashütten. In der Limburger Straße fand die Fahrt des Mannes schließlich ihr Ende, da bei dem Unfall nicht nur das Verkehrsschild, sondern auch der Kleinwagen stark beschädigt worden war. Neben der Fahrzeugfront, von der das Kennzeichen abgefallen und an der Unfallstelle liegen geblieben war, hatten drei der vier Reifen Schäden davongetragen. Einer der Reifen hatte sich schließlich vollends von der Felge gelöst, was eine Weiterfahrt verhinderte. Nachdem das Fahrzeug mehreren Zeugen aufgefallen war und diese die Polizei verständigt hatten, konnte eine Streife den Autofahrer in der Limburger Straße einer Kontrolle unterziehen. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,5 Promille an. Er wurde für eine ärztliche Blutentnahme zur Polizeidienststelle gebracht. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 61-Jährigen ein.

5. Zeuge meldet Unfallflucht,

Usingen, Eschbach, Schulstraße, 22.09.2022, 23.50 Uhr

(pa)In Usingen Eschbach konnte am späten Samstagabend dank der Mitteilung eines Zeugen eine Verkehrsunfallflucht aufgeklärt und eine Autofahrt unter Alkoholeinfluss beendet werden. Kurz vor Mitternacht konnte ein 25-jähriger in der Schulstraße beobachten, wie ein VW Passat gegen einen geparkten BMW fuhr. Da der Mann am Steuer des Volkswagens sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, meldete der aufmerksame Zeuge seine Beobachtung der Polizei. Wenig später konnte eine Streife das Fahrzeug in der Weilburger Straße in Usingen ausfindig machen und stoppen. Es stellte sich heraus, dass der 37-jährige Fahrzeugführer augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,5 Promille, sodass der Autofahrer die Beamten zur naheliegenden Dienststelle begleiten musste, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der Trunkenheitsfahrt ermittelt.

