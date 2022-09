Zentrale Polizeidirektion Oldenburg

ZPD-OL: Einladung zum Fototermin: 50 Jahre Bereitschaftspolizei in Oldenburg

Oldenburg (ots)

Minister Boris Pistorius und Oberbürgermeister Jürgen Krogmann würdigen das "goldene Jubiläum" der Einsatzeinheit

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

eine bewegte Vergangenheit sowie eine Vielzahl von geschichtsträchtigen Einsatzanlässen - nicht nur darauf kann der Standort der Bereitschaftspolizei im Norden Niedersachsens in 2022 zurückblicken. Am 1. April 1972 waren die ersten Teilkräfte der damaligen III. Bereitschaftspolizeiabteilung (BPA) in Oldenburg in die neuerrichtete Polizeiunterkunft im Stadtteil Bloherfelde eingezogen. Die offizielle Übergabe der Liegenschaft erfolgte seinerzeit vom amtierenden niedersächsischen Innenminister Richard Lehners.

Die Geburtsstunde von "Eiche Cäsar", so der langjährig genutzte Funkrufname der Oldenburger Bereitschaftspolizeieinheiten, die ereignisreiche Geschichte des Standorts sowie die geleistete Arbeit dort wollen wir am kommenden

Mittwoch, 28. September in der Zeit von 15 bis etwa 16 Uhr am Standort der heute 6. Bereitschaftspolizeihundertschaft an der Bloherfelder Straße 235 in Oldenburg

in Anwesenheit des niedersächsischen Ministers für Inneres und Sport Boris Pistorius sowie des Oberbürgermeisters der Stadt Oldenburg Jürgen Krogmann im Rahmen einer Feierstunde angemessen würdigen. Sie sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen./wo

Anmeldung:

Für eine Teilnahme vor Ort melden Sie sich bitte bis Dienstag, 27. September, 16:00 Uhr, verbindlich per E-Mail (pressestelle@zpd.polizei.niedersachsen.de) an - vielen Dank.

Original-Content von: Zentrale Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell