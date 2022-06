Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fahndung nach versuchtem Kiosk-Raub erfolgreich

Oberhausen (ots)

Am Mittwochvormittag (25.05.) veröffentlichte die Polizei Oberhausen noch einen Fahndungsaufruf, kurze Zeit später klickten auch schon die Handschellen. Aber von vorn: Am Dienstagabend (24.05.) hatte der 22-Jährige in einem Kiosk eine Waffe gezogen und den Kassierer aufgefordert, ihm die Kasse samt Bargeld auszuhändigen. Die sehr genaue Beschreibung des Mannes und nicht zuletzt seine auffälligen Gesichts- und Handtätowierungen führten dazu, dass sehr schnell ein Tatverdächtiger in den Fokus der Polizei rückte. Dieser ahnte davon aber scheinbar nichts, denn er versuchte sein räuberisches "Glück" auch noch in einem Kiosk in der Düppelstraße und in einer Trinkhalle in der Blücherstraße. In beiden Fällen stimmte die Personenbeschreibung des auffälligen Tatverdächtigen mit dem Raubdelikt in der Steinbrinkstraße vom Vortag überein. Nun wird sich der junge Mann, der bereits in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, für die Taten verantworten müssen - er befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg derzeit in Untersuchungshaft.

