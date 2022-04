Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ohne Fahrschein unterwegs - 32-Jährige wehrt sich gegen Kontrolle - Begleiterin flüchtet

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (04.04.2022) eine 32 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, nachdem diese mutmaßlich ohne gültigen Fahrschein Stadtbahn fuhr und sich anschließend rabiat gegen das Prüfpersonal gewehrt haben soll. Die 32-Jährige war gegen 20.45 Uhr zusammen mit einer weiteren weiblichen Person mit der U14 von Mühlhausen in Richtung Rosensteinbrücke unterwegs. Als die beiden Frauen an der Haltestelle Rosensteinbrücke dem Prüfpersonal lediglich zwei nicht abgestempelte Fahrscheine vorzeigten, floh eine der Frauen entlang der Neckartalstraße in Richtung Münster. Auch die 32-Jährige versuchte anschließend zu flüchten und stieß hierbei ihren mitgeführten Kinderwagen mehrfach gegen das Prüfpersonal, wodurch ein 41 Jahre alter Fahrausweisprüfer leichte Verletzungen erlitt. Dem Prüfpersonal gelang es dennoch, die Frau festzuhalten und den alarmierten Polizeibeamten zu übergaben. Die 32 Jahre alte Frau wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Bei ihrer flüchtigen Begleiterin soll es sich um eine dunkelhäutige Frau handeln, die zirka 170 Zentimeter groß und kräftig sein soll. Sie soll eine schwarze Hose, eine gelbe Jacke sowie ein grünes Tuch in den geflochtenen Haaren getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

