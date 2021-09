Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallfluchten - Zeugen gesucht!

Bad Dürkheim / Freinsheim (ots)

Zwei Verkehrsunfallfluchten wurden der Polizeiinspektion Bad Dürkheim im Lauf des 12.09.21 angezeigt. In beiden Fällen entstanden nicht unerhebliche Sachschäden.

Demnach hatte die Geschädigte der ersten Unfallflucht ihren PKW Skoda Fabia im Zeitraum vom 11.09.21 ca. 13:30 Uhr bis 12.09.21 ca. 10:00 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Kaiserslauterer Straße 73 abgestellt. Bei Rückkehr zum Fahrzeug musste sie einen Schaden am vorderen Kotflügel auf der Beifahrerseite feststellen - ein unbekannter Fahrzeugführer hat diesen vermutlich beim Vorbeifahren touchiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR.

Die zweite Unfallflucht ereignete sich im Zeitraum vom 11.09.21 ca. 18:00 Uhr bis 12.09.21 ca. 11:00 Uhr in der Haintorstraße in Freinsheim. Hier hatte der Geschädigte seinen PKW Toyota Corolla Verso auf dem Parkplatz Höhe der Hausnummer 25 abgestellt. Ein unbekannter Fahrzeugführer hat diesen dann vermutlich beim Ein- oder Ausparken am hinteren Kotflügel auf der Fahrerseite gestreift und so ein Schaden in Höhe von ca. 800EUR verursacht.

Zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim sachdienliche Hinweise unter Tel. 06322-9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

