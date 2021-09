Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen

Herxheim am Berg (ots)

Am 12.09.2021 im Zeitraum von ca. 16:15 bis 17:00 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim eine stationäre Verkehrskontrolle in Herxheim am Berg durch. Im Rahmen der eingerichteten Kontrollstelle konnten bei 15 kontrollierten PKWs keine Verstöße festgestellt werden. Alle Fahrzeugführer verhielten sich vorbildlich, alle Fahrzeuge befanden sich in ordnungsgemäßem Zustand.

