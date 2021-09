Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Mehrere Verkehrsverstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Vormittag des 13.09.2021 wurden durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Neustadt mehrere Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen an unterschiedlichen Örtlichkeiten in Neustadt/Wstr. durchgeführt. Bei der ersten Geschwindigkeitskontrolle in der Dammstraße in Neustadt/Wstr. OT Hambach wurde in der Zeit von 07:30 Uhr bis 08:20 Uhr der Schulweg überwacht. Bei den durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen wurden zehn Fahrzeugführer*innen mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen und entsprechend verwarnt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit Betrug hierbei 66 km/h nach Abzug der Toleranz. Im Rahmen einer Kontrollstelle in der Amalienstraße benutzten 4 Fahrzeugführer*innen verbotswidrig ein Mobiltelefon während der Fahrt und 14 Fahrzeugführer*innen hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt.

