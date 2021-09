Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Wohnungseinbruch zur Nachtzeit

Kirchheim, Weinstraße Nord - Nacht zum 13.09.2021 (ots)

In der Nacht zum 13.09.2021 stieg ein Einbrecher unbemerkt in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Weinstraße Nord ein, während die 68-jährige Geschädigte schlief. Der Einbrecher hatte es auf Bargeld (ca. 600EUR), sowie Schmuck abgesehen. Die Geschädigte hatte die Terrassentür scheinbar zum Lüften offen, was der Täter rigoros ausnutzte. Die Vorgehensweise ähnelt Taten u.a. in Großkarlbach vor knapp 4 Wochen (wir berichteten).

