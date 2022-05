Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbruch in Baustelle

Zeugen gesucht

Wesel (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, gegen 04:30 Uhr, brachen zwei Unbekannte Männer in eine Baustelle Am Lippeglacis 2 in Wesel ein. Über eine Wiese gelangten sie an die Rückseite des Gebäudes. Hier entfernten sie eine OSB-Platte und verschafften sich so Zutritt zur Baustelle. Die Täter entwendeten zwei Kabeltrommeln mit insgesamt über 500 Metern Kabel und einen Eimer mit Kabelresten. Die Täter wurden bei Tatausführung durch eine Überwachungskamera gefilmt.

Zeugen, die in der Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich Am Lippeglacis gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizeiwache in Wesel zu melden (Tel.: 0281-1070).

