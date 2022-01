Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebe unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Mittwochabend (12.01.2022) einen Mann in der Breitscheidstraße bestohlen. Der 66-Jährige war gegen 21.20 Uhr im Bereich des Bosch Areals unterwegs, als ihn zwei Männer ansprachen und ihm anboten ihm beim Tragen von Wasserkisten zu helfen. Als der 66-Jährige die Wasserkisten abstellte, griff der andere Unbekannte in dessen Hosentasche und nahm die Geldbörse des Mannes an sich. Nachdem er offenbar das Bargeld aus dem Portemonnaie gestohlen hatte, gab er vor den scheinbar verlorenen Geldbeutel gefunden zu haben und gab ihn dem Bestohlenen zurück. Die beiden Männer sollen zirka 25 Jahre alt, ungefähr 185 Zentimeter groß sein und kurze schwarze Haare haben. Ein Täter war mit einem dunklen Oberteil, einer blauen Jeans und dunklen Schuhen bekleidet, der andere trug ebenfalls dunkle Kleidung mit einer senfgelben Basecap. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße in Verbindung zu setzen.

