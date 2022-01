Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein zehn Jahre altes Mädchen hat sich am Mittwoch (12.01.2022) bei einem Verkehrsunfall in der Schloßstraße schwere Verletzungen zugezogen. Das Mädchen wollte gegen 14.40 Uhr die auswärtige Fahrbahn der Schloßstraße in Richtung der Stadtbahnhaltestelle Schloßstraße/Johannestraße überqueren. Als sie vor einem geparkten Auto auf die Fahrbahn trat, erfasste sie der Porsche eines 86-Jährigen, der in der Schloßstraße in Richtung Bebelstraße unterwegs war. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um das Mädchen und brachten es in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu wenden.

