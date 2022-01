Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn kollidiert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einer Stadtbahn hat ein 51 Jahre alter Renault-Fahrer am Mittwoch (12.01.2022) in der Kurt-Schumacher-Straße leichte Verletzungen erlitten. Der 51-Jährige war mit seinem Renault Clio gegen 14.45 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße aus Richtung Fasanenhof unterwegs, als er an einem Bahnübergang mit einer Stadtbahn der Linie U3 zusammenstieß, die in Richtung Plieningen unterwegs war. Kräfte der Feuerwehr befreiten den 51-Jährigen aus seinem Fahrzeug, Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell