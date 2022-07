Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hiddingsel, Elvert/ Grauer Kia Ceed beschädigt

Coesfeld (ots)

Eine bislang unbekannte Autofahrerin hat am Dienstag (19.07.22) einen grauen Kia Ceed beschädigt. Bei der Unfallstelle handelt es sich um einen Wirtschaftsweg zwischen dem alten und dem neuen Kanal in der Nähe zur Anschrift Elvert 9. Gegen 18 Uhr setzte die Unbekannte in ihrem roten Cabrio zurück, um einem entgegenkommenden Auto Platz zu machen. Dabei beschädigte sie den Kia. Die unbekannte Fahrerin kümmerte sich jedoch nicht um ihre Anschlusspflichten und fuhr weg. Sie ist 20-25 Jahre Jahre alt, schlank und hatte dunkle Haare. In dem Auto saßen zwei weitere Frauen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell