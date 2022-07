Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Neustraße/ Ladendiebe gesucht

Coesfeld (ots)

Zwei unbekannte männliche Personen haben am Dienstag (19.07.22) Ware aus einem Bekleidungsgeschäft an der Neustraße gestohlen. Gegen 17.20 Uhr beobachtete eine Zeugin einen Mann dabei, wie er an einem silbernen Auto mit polnischem Kennzeichen an Kleidung hantierte, um das Sicherheitsetikett zu entfernen. Sie informierte eine Mitarbeiterin über die Beobachtung. Währenddessen fiel ein weiterer unbekannter Mann im Geschäft auf, dessen zuvor leere Tüte nun voll war. Zeugin und Mitarbeiterin konfrontierten den Mann daraufhin am Auto des anderen Unbekannten. Beide flüchteten.

Die Personen werden wie folgt beschrieben:

1. Person

- Männlich - 30-35 Jahre - "Normale" Figur - 1,80-1,85 Meter groß - Beigefarbene Bekleidung - Strohhut - Tanktop/T-Shirt - Kurze Hose - Laufschuhe/-sneakers

2. Person

- Männlich - 50-55 Jahre - Schmale Figur - 1,85-1,90 Meter groß - Kurz rasierte Haare - Helles T-Shirt - Helle kurze Hose - Braune Lederschuhe

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

