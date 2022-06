Polizei Aachen

POL-AC: Seniorin durch Schockanruf um viel Geld betrogen

Stolberg (ots)

Mit einem Schockanruf haben Unbekannte am Freitagmittag (10.06.2022/ 14.30 Uhr) eine ältere Frau um einen hohen Geldbetrag betrogen.

Einer der Täter gab sich am Telefon als Sohn der geschädigten Frau aus und schilderte ihr, dass er einen tödlichen Unfall verursacht habe. Um eine Haftstrafe abzuwenden, müsse er nun einen hohen Geldbetrag zahlen. Um die Forderung zu unterstreichen, wurde das Telefonat an einen falschen Polizisten weitergeleitet, der noch mehr Druck auf die Frau ausübte. Schließlich wurde sie am Telefon mit einer falschen Staatsanwältin verbunden, die die Frau aus Stolberg weiter verunsicherte. Da die unter Schock stehende 61-Jährige die Situation völlig überforderte, kam es letztlich zur Übergabe eines fünfstelligen Geldbetrags an eine unbekannte Frau, die als Botin ausgegeben wurde.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Betrugs zum Nachteil älterer Menschen.

Betrügereien am Telefon beschäftigen die Polizei mittlerweile nahezu täglich. Mal sind es die falschen Enkel, die dringend Geld benötigen, mal sind es falsche Polizisten, die den wertvollen Schmuck in Verwahrung nehmen wollen, da es angebliche Hinweise auf einen bevorstehenden Diebstahl gibt oder - wie in diesem Fall - meldet sich der falsche Sohn zusammen mit einem falschen Polizisten und einer falschen Staatsanwältin.

Bitte klären Sie ältere Menschen in Ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis über diese Betrugsmaschen auf. Ausführliche Informationen, Tipps und Hinweise finden Sie auch unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/228-BR-Im-Alter-sicher-leben.pdf (ak)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell