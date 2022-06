Polizei Aachen

POL-AC: Überfall auf Bäckerei

Eschweiler (ots)

Ein unbekannter Mann hat am frühen Morgen (09.06.22) um kurz vor 5 Uhr eine Bäckerei in der Jülicher Straße überfallen. Mit einem Messer zwang er eine Angestellte zur Herausgabe des Bargeldes. Er flüchtete anschließend in Richtung Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Die Frau wurde bei dem Überfall nicht verletzt.

Der Täter wird beschrieben als männlich, ca. 1,75 m groß, schmale Statur, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose. Während der Tat hatte der Mann ein schwarzes Tuch vor das Gesicht gezogen.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder dessen genaue Fluchtrichtung abgeben können, werden gebeten, sich bei der Kripo unter der Rufnummer 0241/9577-31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) 0241/9577-34210 zu melden. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell