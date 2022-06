Polizei Aachen

POL-AC: Unbekannte Täter sprengen Geldautomat

Roetgen (ots)

In der letzten Nacht (08.06.2022) kurz nach 3 Uhr drangen mehrere unbekannte Täter in eine Bankfiliale an der Bundesstraße ein und sprengten im Vorraum einen Geldautomaten. Durch die Explosion wurde die Räumlichkeit und der Automat stark beschädigt. Aus Sicherheitsgründen wurde der Bereich um das Tatobjekt sowie die Bundesstraße gesperrt. Ein Anwohner des Gebäudes erlitt einen Schock und wurde vor Ort von Rettungskräften betreut. Zeugen hatten die Polizei verständigt. Die Täter konnten vor Eintreffen der Beamten in einem dunklen Pkw flüchten; Fahndungsmaßnahmen auch mit Hilfe der belgischen und der niederländischen Polizei sowie der Bundespolizei verliefen ohne Erfolg. Ob die Täter Beute machten, ist unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

