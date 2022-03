Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Donnerstag gegen 8.50 Uhr befuhr der bislang unbekannte Fahrer eines silbernen Mercedes die Marienstraße in Meppen in Richtung Uhlandstraße. Beim Vorbeifahren beschädigte er einen am dortigen rechten Fahrbahnrand abgestellten Sattelzug. Er touchierte den Sattelauflieger hinten links und setzte seine Fahrt in Richtung Uhlandstraße fort. Am Mercedes wurde vermutlich der rechte Außenspiegel beschädigt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Meppen ( 05931/949-115) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell