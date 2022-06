Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen: Acht Kleintransporter aufgebrochen - diverses Werkzeug entwendet

Würselen/ Herzogenrath (ots)

In der letzten Nacht (08./ 09.06.2022) brachen bislang unbekannte Täter in mehrere geparkte und verschlossene Firmenfahrzeuge ein und entwendeten daraus diverse Werkzeuge und Handwerksmaschinen. Die Scheiben der Transporter wurden eingeschlagen oder die Türen aufgehebelt. Die betroffenen Fahrzeuge standen in Würselen in der Rudolfstraße, An den Kreuzgärten, Schweilbacher Straße, Südstraße und Kleine Straße; in Herzogenrath Auf´m Schiff, Klinkheider Straße, Bendstraße.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich tagsüber unter der Rufnummer 0241/ 9577 33401 oder (außerhalb der Dienstzeit) unter 0241/ 9577 34210 zu melden. (pw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell