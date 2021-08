Polizei Düren

POL-DN: In der Nacht bestohlen - Polizei sucht Zeugen

Jülich (ots)

Auf der Schloßstraße wurde ein 26-Jähriger in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von zwei Männern bestohlen.

Der 26-jährige Jülicher war um 23:20 Uhr zu Fuß aus Richtung St. Elisabeth Krankenhaus in Richtung Schlossplatz unterwegs. Auf Höhe der Brücke des Hintereingangs zum dortigen Gymnasium forderten ihn plötzlich zwei unbekannte Personen auf, stehenzubleiben. Als er jedoch weiterging, beschimpften ihn die Männer und riefen noch einmal, dass er stehenbleiben solle. Dann traten sie an ihn heran. Während der eine versuchte, den 26-Jähigen in ein Gespräch zu verwickeln, zupfte der andere an seinem Pullover. Dann liefen sie in Richtung Innenstadt davon. Als der Jülicher den Notruf wählen wollte, fiel im auf, dass die beiden Männer ihm sein Handy geklaut hatten. Er beschreibt die Verdächtigen als Männer zwischen 25 und 35 Jahren, die etwa 180 - 185 cm groß waren. Beide sprachen akzentfreies Deutsch und waren dunkel gekleidet. Während der eine einen schwarzen Hoodie trug, hatte der anderen einen Sweater der Marke Nike an.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leistelle zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell