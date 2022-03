Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Rotlicht missachtet und Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Ein 20-jähriger Mann war gegen 16 Uhr mit seinem VW auf dem Luisenring in Richtung Friedrichsring unterwegs. Am Kurpfalzkreisel bog er nach links in Richtung Kurpfalzbrücke ab. Dabei stieß er mit einem 49-jährigen Mercedes-Fahrer zusammen, der den Friedrichsring in Richtung Kurpfalzbrücke befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt.

Da der Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallablauf geben können und bitte diese, sich unter der Rufnummer 0621/1258-0 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell