POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Reihenendhaus; Zeugen gesucht

Wiesloch (ots) - Ein VW Up, der am Dienstagabend auf dem Parkplatz vor der Zentralaufnahme des PZN stand, wurde von bislang unbekannten Tätern mit Farbe besprüht. Ob und in welcher Höhe hierbei ein Schaden entstand, lässt sich noch nicht abschätzen. Ein erster Zeuge hatte drei Jugendliche gegen 19.20 Uhr beobachtet, wie sie in verdächtiger Weise mit einer Spraydose um das Fahrzeug herumstanden. Sie wurden wie folgt ...

mehr