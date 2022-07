Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfall mit Kutsche

Müllheim (ots)

Zu einem nicht alltäglichen Unfall kam es am 10.07.2022, gegen 09:40 Uhr, in der Sehringer Straße in Müllheim Hügelheim. Ein Kutschengespann, gezogen von zwei Ponys, bog zunächst von der B3 nach rechts in die Sehringer Straße ab. Aus unbekannten Gründen gingen die beiden Ponys anschließend durch. Der Mitfahrer, ein erfahrener Kutschenführer, versuchte die eigentliche Kutschenführerin zu unterstützen und griff in die Führungsleine. Hierbei verlor er jedoch das Gleichgewicht und stürzte nach links von der Kutsche. Unglücklicherweise blieb er mit seinem Fuß zunächst in der Rückenlehne der Sitzbank hängen und wurde dadurch mehrere Meter neben der Kutsche mitgeschleift. Schlussendlich konnte er seinen Fuß befreien und stürzte auf die Fahrbahn. Die Ponys rannten unkontrolliert mitsamt der Kutsche noch ein Stück weiter in einen Hof und blieben schließlich in einer Sackgasse stehen.

Der Mitfahrer wurde zwar erheblich, aber zum Glück nicht schwerer verletzt. Die Kutschenführerin und auch die Ponys blieben unverletzt.

RM/FH

