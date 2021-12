Polizei Mettmann

POL-ME: Gasofen löst Feuerwehreinsatz aus - Heiligenhaus - 2112103

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend (21. Dezember 2021) löste ein Brandausbruch an einem Gasofen auf einem Reiterhof am Bröckhorstweg in Heiligenhaus einen Feuerwehreinsatz aus. Glücklicherweise wurden keine Bewohner verletzt, auch ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Das war geschehen:

Wie die Feuerwehr Heiligenhaus bereits in eigener Pressemitteilung berichtet hatte (siehe folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116231/5105623), bemerkte gegen 20:15 Uhr ein 49-jähriger Heiligenhauser einen Brandgeruch in einem Aufenthaltsbereich eines Reiterhofes am Bröckhorstweg, welcher zwischen den Pferdestallungen und dem Wohnhaus liegt. Er stellte eine Stichflamme an einer Gasflasche fest, die an eine Standheizung angeschlossen war.

Nachdem erste Löschversuche erfolglos blieben, informierte der Heiligenhauser folgerichtig die Feuerwehr, die das Feuer schnell löschen konnte. Aufgrund eines andauernden Gasautritts aus der angeschlossenen Gasflasche evakuierten die Einsatzkräfte das angrenzende Wohnhaus. Um eine Explosionsgefahr auszuschließen führten die Beamten der Feuerwehr Heiligenhaus Messungen durch, welche jedoch glücklicherweise keine erhöhten Werte ergaben. Somit konnte das Wohnhaus für die Bewohner wieder freigegeben werden.

Im Aufenthaltsraum entstand durch den Brandausbruch kein Gebäudeschaden sondern lediglich ein leichter Sachschaden durch Rußanhaftungen an der Wand, welcher auf mehrere hundert Euro geschätzt wird.

