POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Mutmaßlicher Brandstifter in Untersuchungshaft.

Für angezündete Müllsäcke in Ulm soll ein 58-Jähriger verantwortlich sein.

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5217884) setzte ein zunächst Unbekannter am 09.05.2022 am Ulmer Weinhof mehrere Müllsäcke in Brand. Dank dem schnellen Handeln von Anwohnern konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein Gebäude verhindert werden.

Durch die von Zeugen abgegebene Personenbeschreibung und der intensiven Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Kriminalpolizei Ulm führte die Spur zu einem 58-Jährigen. Der soll für die Brandstiftung verantwortlich sein.

Der Mann konnte am 20.05. in Ulm festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Ulm beantragte beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl. Die zuständige Haftrichterin erließ am 20.05. den Haftbefehl gegen den 58-jährigen Wohnsitzlosen. Zu seinen Beweggründen schweigt der Verdächtige. Der befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Kriminalpolizei wegen versuchter schwerer Brandstiftung dauern an.

