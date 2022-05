Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Müllsäcke angezündet

Etwa 5.000 Euro Sachschaden entstand am Montag bei einem Brand in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 22.15 Uhr sah ein Zeuge, dass ein Unbekannter mehrere Müllsäcke am Weinhof in Brand setzte. Die waren auf einem Haufen gestapelt. Er beobachtete den Unbekannten, alarmierte die Polizei und verfolgte ihn. Der Verursacher konnte unerkannt flüchten. Die Feuerwehr rücke an und löschte den brennenden Müllhaufen. An einem angrenzenden Gebäude entstand Sachschaden von geschätzte etwa 5.000 Euro.

Der Unbekannte soll etwa 45 bis 55 Jahre alt und etwa 150cm bis 165cm groß gewesen sein. Er hatte dunkle/grau-melierte kurze Haare. Er soll eine schwarze Jacke und blaue Jeans getragen haben. Bei sich hatte er wohl mehrere Taschen. Die Polizei Ulm (Telefon 0731/1880) hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

+++++++ 0895043

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell