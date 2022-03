Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Ladendiebstahl festgenommen

Offenburg (ots)

Am Mittwoch gegen 11:25 Uhr konnte ein 17-Jähriger bei einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße von einem Zeugen beobachtet werden. Nachdem der Zeuge den mutmaßlichen Langfinger daraufhin ansprach, kam es zu einem Gerangel, wobei dem Jugendlichen ein mitgeführter Rucksack mit mutmaßlichem Diebesgut in Höhe von etwa 100 Euro abgenommen werden konnte. Dennoch gelang es dem Verdächtigen zunächst zu entkommen. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung wurde der Jugendliche allerdings im Bereich eines Marktes festgestellt. Er rannte beim Erblicken der Polizeistreife in Richtung Gerberstraße davon, bevor er in einem Anwesen in der Schlossergasse vorläufig festgenommen werden konnte. Gegen ihn wird wegen Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt.

/ph

