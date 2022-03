POL-OG: Offenburg - Skateboard-Fahrer tätlich angegriffen, gibt es Zeugen

Gernsbach (ots) - Ohne gültige Versicherung und ohne Führerschein war am Mittwoch ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad unterwegs. Er fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von der Von-Drais-Straße kommend die Weinbergstraße entlang. Als er schließlich in die Jahnstraße abbog, blieb er in Höhe der Einmündung "Am Bachgarten" aufgrund eines ...

mehr