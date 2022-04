LPI-NDH: 18-Jähriger durchbricht Brückengelände und landet im Bachlauf

Nordhausen (ots) - In der Nacht zum Ostermontag zündeten bisher unbekannte Täter in der Geseniusstraße drei Mülltonnen an. Außerdem setzten sie eine Verstauvorrichtung für Rollstuhlrampen in Brand. Durch das Feuer wurden die Müllbehälter sowie die Box vollständig zerstört. Der Brand griff nicht auf ein angrenzendes Gebäude über, verursachte jedoch an der Hauswand Sachschaden durch Verrußungen. Die Anwohner des Hauses waren nicht gefährdet. Der entstandene ...

