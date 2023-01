Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Oldenburg: Öffentlichkeitsfahndung nach Geldbörsendiebstahl +++

Oldenburg (ots)

Die Polizei in Oldenburg ermittelt derzeit gegen eine bislang unbekannte Frau, die im Oktober 2022 eine Geldbörse entwendet und mit der erlangten Bankkarte mehrere Bargeldabhebungen getätigt hat. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Am Samstag, dem 15. Oktober 2022, wurde einer 82-jährigen Oldenburgerin gegen 17.30 Uhr an der Bushaltestelle am Lappan die Geldbörse entwendet.

Mit der Bankkarte sowie der dazugehörigen PIN, die sich ebenfalls in der Geldbörse befand, hob die unbekannte Frau unmittelbar nach dem Diebstahl an Geldautomaten in der Oldenburger Innenstadt viermal Bargeld ab. Darüber hinaus tätigte sie mit der gestohlenen Karte in verschiedenen Lebensmittelgeschäften und Drogeriemärkten insgesamt fünf Auszahlungen und Gutscheinkäufe. Sämtliche Taten ereigneten sich im Zeitraum zwischen 17.40 und 18.50 Uhr. Der dabei entstandene Schaden liegt bei über 4000 Euro.

Bei der Filiale eines Geldinstituts an der Langenstraße und in einem Lebensmittelgeschäft in den Schlosshöfen konnten Videoaufnahmen der mutmaßlichen Täterin gesichert werden. Demnach dürfte es sich um eine eher kleine Frau mit dunklen längeren Haaren gehandelt haben, die unter anderem mit schwarzer Jacke und einer einer auffällig gemusterten Hose bekleidet war.

Mit Fotos aus den Überwachungskameras wendet die Polizei sich nun an die Öffentlichkeit: Wer kennt die abgebildete Frau und kann Angaben zu deren Identität machen? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen. (1320551)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland