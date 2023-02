Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen: 2-Jähriger baut Unfall mit Laufrad

Freiburg (ots)

Ihringen - Am Mittwoch, den 08.02.2023, um 16:45 Uhr kam es in Ihringen, in der Riedgasse, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem zweijährigen Jungen mit Laufrad und einem PKW-Fahrer. Unvermittelt rollte der Junge vom Gehweg, im Beisein seiner Mutter, gegen die Beifahrerseite des danebenfahrenden PKWs, welcher mit verlangsamter Geschwindigkeit an ihm vorbeifuhr. Der PKW-Fahrer kam sofort zum Stehen und verklemmte hierbei den linken Fuß des Jungen unter seinem rechten Hinterrad. Nach medizinischer Untersuchung kam das Kind glücklicherweise mit einer Prellung des linken Fußes und einem Schrecken davon.

