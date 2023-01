POL-EN: Wetter- Verkehrsunfall auf der Hagener Straße

Gevelsberg (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (04.01) versuchten Unbekannte in eine im 1. Obergeschoss liegende Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rosendahler Straße einzudringen. Sie versuchten die Eingangstür gewaltsam zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Sie ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde ...

