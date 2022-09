Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bei Zugeinfahrt in den Bonner Hauptbahnhof: Bundespolizei ermittelt nach vermeintlichem Schuss aus einer Steinschleuder

Bonn (ots)

Samstag (17.September) wurde ein EuroCity-Zug bei Einfahrt in den Bonner Hauptbahnhof von Unbekannten vermutlich mit einer Steinschleuder beschossen. Eine Fensterscheibe wurde beschädigt, Personen wurden nicht verletzt. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr und sucht nach Zeugen.

Samstagabend gegen 19:30 Uhr saß eine 70-jährige Bahnreisende aus Duisburg im EuroCity 114 (Klagenfurt-Dortmund) und hörte bei Einfahrt in den Bonner Hauptbahnhof ein Einschlaggeräusch in der Fensterscheibe. Sie stellte einen großen Riss fest und informierte das Zugpersonal. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr auf. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um einen Beschuss aus einer Steinschleuder handeln. Der Zug konnte nach Prüfung seine Fahrt betriebsfähig fortsetzen, die Schadenshöhe wird noch durch Fachkräfte ermittelt.

In diesem Zusammenhang sucht die Bundespolizei nun nach weiteren Zeugen:

- Wer kann Angaben zur Tat machen? - Wer hat Personen in unmittelbarer Nähe zum Bonner Hauptbahnhof bemerkt, die in Verbindung mit dem Steinschleuder-Schuss stehen könnten?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

