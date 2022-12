Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtiger nach Einbruch festgenommen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen nahm in den frühen Morgenstunden einen 43-jährigen Recklinghäuser fest, der im Verdacht steht in ein Pfandhaus in der Stadtmitte eingebrochen zu sein. Ein Sicherheitsdienst informierte die Polizei und wies auf die Tat hin, als um kurz vor vier Uhr der Alarm ausgelöst hatte. Die Beamten trafen den Mann in unmittelbarer Tatortnähe an und nahmen ihn vorläufig fest. Anzeigenaufnahme und Spurensicherung erfolgten im direkten Anschluss. Zugang hatte sich der Einbrecher verschafft, indem er einen Stahlmattenzaun durschnitt und ein Fenster einwarf. Beute machte der Mann nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

