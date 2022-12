Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

In Recklinghausen auf der Düppelstraße wurde zwischen Sonntagabend und Montagmorgen der orange Renault Captur einer 28-jährigen Recklinghäuserin beschädigt. Der Pkw war am Straßenrand geparkt und weist nun eine Delle am hinteren linken Heck auf. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Auch auf der Straße Rottkämpe kam es am Wochenende zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 63-jähriger Recklinghäuser parkte seinen grauen VW Beetle am Freitag gegen 14.00 Uhr auf dem dortigen Parkplatz eines Wohnhauses. Montagnachmittag stellte er dann Beschädigungen in Form von Lackkratzern hinten rechts am Kotflügel fest. Außerdem war der Kotflügel aus der Halterung gezogen. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor, da dieser unerkannt vom Tatort geflüchtet ist.

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen wurde auf der Winnlohstraße ein grauer Hyundai i30 beschädigt. Der Pkw des 27-jährigen Oberhauseners weist einen tiefen breiten Lackkratzer über die komplette Fahrerseite auf. Als er den Pkw am Sonntag am Fahrbahnrand geparkt hat war dieser noch unbeschädigt. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Am frühen Morgen des 13.12.2022 verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Rügenstraße in Recklinghausen einen Verkehrsunfall. Anschließend flüchtete dieser unbemerkt vom Unfallort. Beschädigt wurde ein schwarzer Citroen Berlingo am Stoßfänger und Radkasten vorne rechts. Bei dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5000 Euro.

Bottrop

Im Mallingforst kam es am Wochenende zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 49-jähriger Bottroper parkte seinen Tesla am Freitagmorgen am Straßenrand ab. Zu dieser Zeit war der Pkw noch unbeschädigt. Als er am Samstagnachmittag wieder zu seinem Tesla zurückkehrte, musste er Beschädigungen am Radkasten hinten links und an der hinteren linken Felge feststellen. Die Schadenssumme beträgt ca. 5000 Euro. Der Unfallverursacher ist vom Unfallort geflüchtet, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Ein 43-jähriger Bottroper parkte einen Leihwagen von der Firma Sixt am Sonntag gegen 22.00 Uhr am Straßenrand der Arenbergstraße. Als er am nächsten Morgen gegen 08.30 Uhr zu dem schwarzen Audi A7 zurückkehrte, fand er ihn beschädigt vor. Auch hier konnten Kratzspuren am Radkasten hinten links und an der hinteren linken Felge festgestellt werden. Die Sachschadenshöhe beträgt insgesamt ca. 1500 Euro. Der Verursacher ist auch hier unerkannt von der Unfallörtlichkeit geflüchtet, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten.

Am Montag kam es auf dem Parkplatz hinter der Apotheke am alten Kirchplatz ebenfalls zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein 44-jähriger Bottroper parkte seinen roten Seat Leon um 8.35 Uhr an der oben genannten Örtlichkeit. Als er gegen 9.05 Uhr zu dem Pkw zurückkehrte, bemerkte er die Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite. Sowohl am Radkasten vorne links, als auch an der linken Fahrzeugtür befanden sich Kratzspuren. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Am Köllnischen Wald in Bottrop wurde zwischen Montagabend und Dienstagmorgen eine schwarze Mercedes A-Klasse am hinteren Stoßfänger beschädigt. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen nicht vor.

Herten

Im Kaufland-Parkhaus an der Kurt-Schumacher-Straße hat ein bislang unbekannter Unfallverursacher am Montag einen schwarzen 3er BMW beschädigt und ist anschließend vom Unfallort geflüchtet. Der Pkw weist Beschädigungen in Form von Kratzspuren und Dellen über die komplette Beifahrerseite auf. Der Schaden beträgt ca. 2500 Euro. Tatzeit ist zwischen 10.30 Uhr und 11.05 Uhr. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Marl

Ein unbekannter Tatverdächtiger beschädigte den weißen Kia Sportage einer 44-jährigen Marlerin, welcher rückwärts geparkt in einer Parkbucht auf der Glatzer Straße stand. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne die erforderlichen schadensregulierenden Maßnahmen einzuleiten. Die Beschädigung im linken Bereich der vorderen Stoßstange wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Wer Hinweise zu den Unfällen geben kann, meldet sich bitte unter 0800 2361 111 bei der Polizei in Recklinghausen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell