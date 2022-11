POL-GM: Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall

Wiehl (ots) - Bei einem Einbruch in eine Firma in Wiehl-Bomig hat die Polizei am Dienstag (1. November) einen LKW mit Diebesbeute sichergestellt, den die Täter auf der Flucht zurückließen. Zeugen hatten die Polizei gegen 16.10 Uhr verständigt, weil sie auf dem Gelände einer Firma in der Fritz-Kotz-Straße verdächtige Personen bemerkt hatten, die Gegenstände aus der Firma trugen. Es stellte sich heraus, dass die ...

mehr