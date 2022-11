POL-GM: Einbrecher lassen LKW bei Flucht zurück

Reichshof / Wiehl (ots) - In der Nacht auf Allerheiligen sind in Reichshof und Wiehl drei Motorräder gestohlen worden. In der Straße "Am Aggerberg" in Reichshof-Eckenhagen entwendeten unbekannte Täter ein orangefarbenes Pitbike der Marke Nitro Motors, welches an einem Mehrfamilienhaus unter einer Plane abgestellt war. Die Plane nahmen die Täter ebenfalls mit. In Wiehl-Hillerscheid hatten es Diebe auf zwei Motorräder im Fuhrweg abgesehen, die in einer nicht ...

