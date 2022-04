Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Diebstahl trotz Bügelschloss

In Göppingen stahlen Unbekannte zwischen Freitag und Mittwoch ein E-Bike aus einem Keller.

Ulm (ots)

In den vergangen Tagen entwendeten Diebe ein grau-grünes E-Bike der Marke Bulls, obwohl es mit einem Bügelschloss an einem Abwasserrohr angeschlossen war. Das Rad stand in einer Kellerbox in der Karl-Kurz-Straße. Die Polizei Göppingen sucht nach dem 10-Gang-Rad, das 27,5 Zoll hat. Auffällig sind die schwarze Klingel und eine gelb-schwarze Handyhalterung. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07161/632360 zu melden.

Hinweise der Polizei: Sichern sie Ihr Eigentum. Auch schwere Schlösser bieten keinen hundertprozentigen Schutz, aber sie machen den Dieben oftmals das Leben schwer. Ein Fahrradpass hilft, gestohlene Räder zweifelsfrei zu identifizieren, den Täter zu überführen und den rechtmäßigen Eigentümer ausfindig zu machen. Im Pass sind neben Rahmennummer und Codierung auch Name und Anschrift des Radbesitzers notiert. Darüber hinaus gehört ein Foto des Fahrrads dazu. Der vollständig ausgefüllte Pass sollte sicher aufbewahrt werden. Den Fahrradpass gibt es als Formular, aber auch als kostenlose App für iPhones sowie Android-Smartphones. Die App erfasst alle wichtigen Daten. Diese können zudem ausgedruckt oder per Mail im Textformat oder als PDF-Anhang verschickt werden, zum Beispiel um sie im Notfall sofort an die Polizei beziehungsweise den Versicherer weiterleiten zu können. Und: Der Radbesitzer hat die Daten auf dem Smartphone immer dabei. Weitere Tipps zum Schutz vor Fahrrad-Diebstahl und Infos zum Fahrradpass finden Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de .

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de

++++0646383

Andrea Wagner, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell