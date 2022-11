Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Diebstähle aus geparkten Autos in der Neye-Siedlung

Wipperfürth (ots)

In der Nacht auf den 31. Oktober haben Unbekannte in der Neye-Siedlung aus drei geparkten Autos Gegenstände gestohlen. Die Autos der Marken Skoda und Ford waren in der Hedwig-, Michael- und Nikolausstraße abgestellt. Vermutlich hatten die Besitzer vergessen, die Autos zu verschließen, da an allen drei Fahrzeugen keine Aufbruchspuren zu finden waren. Während sie in einem Fahrzeug lediglich ein Etui mit der Zulassungsbescheinigung und einem Führerschein erbeuteten, nahmen sie aus den beiden anderen Autos jeweils ein Navigationsgerät mit.

