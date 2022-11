Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Motorräder gestohlen

Reichshof / Wiehl (ots)

In der Nacht auf Allerheiligen sind in Reichshof und Wiehl drei Motorräder gestohlen worden. In der Straße "Am Aggerberg" in Reichshof-Eckenhagen entwendeten unbekannte Täter ein orangefarbenes Pitbike der Marke Nitro Motors, welches an einem Mehrfamilienhaus unter einer Plane abgestellt war. Die Plane nahmen die Täter ebenfalls mit.

In Wiehl-Hillerscheid hatten es Diebe auf zwei Motorräder im Fuhrweg abgesehen, die in einer nicht verschlossenen Garage abgestellt waren. Entwendet haben die Täter zum einen ein rotes Motorrad der Marke Betamotor mit dem amtlichen Kennzeichen GM-RI 9. Bei dem anderen Motorrad handelt es sich um eine grüne, nicht zugelassene Motocross-Maschine der Marke Kawasaki. Die Tatzeit lag hier zwischen 01.00 und 08.00 Uhr. Vermutlich mit dem Diebstahl im Zusammenhang steht ein Kastenwagen, der gegen 01.45 Uhr im Bereich des Tatortes gehalten hat.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

