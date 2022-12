Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Jugendlicher Exhibitionist belästigt Frau

Recklinghausen (ots)

Eine 47-jährige Frau aus Haltern am See ist am Montagnachmittag einem Exhibitionisten begegnet. Die Polizei sucht nach dem jungen Mann. Die Frau war gegen 16.30 Uhr mit ihrem Hund auf dem Fußweg hinter der Bergenfahrerstraße unterwegs. Im Bereich einer Sitzbank stand ein Jugendlicher mit heruntergelassener Hose. Allem Anschein nach befriedigte er sich gerade selbst. Als die 47-Jährige vorbeiging, sprach der mutmaßliche Exhibitionist sie an. Die Frau ging weiter und meldete den Vorfall der Polizei. Beschreibung des Exhibitionisten: etwa 16 Jahre alt, ca. 1,65m bis 1,70m groß, schlank, kurze dunkle Haare, schwarze Jacke, blaue Jeans. Die Polizei sucht (unter Tel. 0800/2361 111) Zeugen, die Hinweise auf den Jugendlichen geben können.

