POL-OB: Motorradfahrer stürzt auf nasser Fahrbahn

Am 17.09.2022, gegen 16:30 Uhr, ist ein Kradfahrer (27) bei einem Verkehrsunfall auf der Nathlandstraße in Oberhausen gestürzt und ist dabei leicht verletzt worden.

Der Motorradfahrer war mit seiner 750er Suzuki auf der Nathlandstraße in Richtung Essen unterwegs. Auf der nassen Fahrbahn geriet der Fahrer ohne Fremdeinwirkung in der Nähe der Kreuzung Bermensfeld ins Schleudern und stürzte. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der leicht Verletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt, der Sachschaden wurde auf circa 10.000 Euro geschätzt.

