POL-OB: Tatmittel: Gartengeräte

Während die meisten Bürgerinnen und Bürger am Vormittag in der Woche ihrer Arbeit nachgehen, haben scheinbar manche Personen "die Ruhe und die Zeit" Gartenarbeitsgeräte von ihrem Zweck zu entfremden. "Fahren Sie zur Grenzstraße Ecke Friedrich-Karl-Straße nach Oberhausen-Styrum. Mehrere Personen sollen sich auf offener Straße prügeln", meldete die Leitstelle mehreren Funkstreifenwagen am Donnerstag (15.09.) um 11:35 Uhr.

Schnell trafen die polizeilichen Kräfte ein, die mehrere beteiligte männliche Personen im Alter von 17 bis 40 Jahren mit rumänischer Herkunft vor Ort antrafen. Zwei Personen (26 und 40) sowie eine unbeteiligte Frau (82) waren verletzt und wurden vom Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr behandelt.

Vor Ort konnten die Polizistinnen und Polizisten mehrere Gartengeräte, darunter eine Schaufel sowie Teile einer Heckenschere sicherstellen. Nach Angaben von Zeugen gingen die Beteiligten mithilfe der Gartengeräte zuvor aufeinander los. Im Laufe des Konflikts sei dann ein Smartphone zerstört worden, sodass der Streit noch weiter eskalierte. Die zunächst verbale Auseinandersetzung habe auf der Grenzstraße begonnen und soll sich dann zur Kreuzung (Friedrich-Karl-Straße) verlagert haben, so die Zeugen weiter.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden zwei Personen (17 und 35) in Gewahrsam genommen. Die Polizei Oberhausen hat die Ermittlungen bezüglich Gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

