Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Verschlossenes Pedelec gestohlen

Bocholt (ots)

Ein verschlossenes Pedelec haben Unbekannte am Dienstag, 05.07.2022, in Bocholt entwendet. Gegen 23.10 Uhr stellte der Geschädigte sein Pedelec vor einer Bank in der Straße Europaplatz ab und verschloss dieses mit einem Bügelschloss. Als er wieder herauskam, war sein Rad verschwunden. Ein Zeuge beschrieb zwei männliche Personen, die das Pedelec in einen dunklen Kombi luden und in Richtung Westend/Werther Straße fuhren. Einer der Täter soll eine weiße Strickjacke mit schwarzen Applikationen getragen haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell