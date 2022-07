Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Dreimal "Drogen im Straßenverkehr"

Gronau (ots)

Gleich zwei Autofahrer und eine Autofahrerin zogen Polizeibeamte am Montag, 04.07.2022, aus dem Straßenverkehr, weil diese unter Drogeneinfluss am Steuer saßen. Ein 29-Jähriger war gegen 22.00 Uhr auf der Overdinkelstraße kontrolliert worden. Bei ihm verlief der Drogentest auf den Cannabiswirkstoff THC positiv und zudem ist er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen 23.30 Uhr kontrollierten die Beamten einen 26-Jährigen auf der Gildehauser Straße - auch bei diesem schlug der Test auf THC an. Dies gilt auch für einen 23-Jährigen, der gegen Mitternacht auf der Enscheder Straße kontrolliert wurde. In allen drei Fällen untersagten die Beamten die Weiterfahrt und leiteten Ermittlungsverfahren ein. Ein Arzt entnahm den Personen Blutproben, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. (fr)

