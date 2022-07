POL-BOR: Bocholt - WhatsApp-Masche führt fast zum Erfolg

Ahaus (ots) - Böse Überraschung an der Kasse: Als die Kundin eines Verbrauchermarktes in Ahaus ihren Einkauf bezahlen wollte, befand sich die Geldbörse nicht mehr in ihrer Jutetasche. Die Frau ist unbemerkt einem Taschendiebstahl zum Opfer gefallen. Abgespielt hat sich das Geschehen am Montag, 04.07.2022, zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr in einem Geschäft an der Wessumer Straße. Die Polizei bittet um Hinweise an die ...

