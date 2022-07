Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Motorradfahrer stürzt

Bocholt (ots)

Zum Sturz eines Motorradfahrers kam es am Montag, 04.07.22, gegen 16.50 Uhr auf der Straße Zur Eisenhütte auf Höhe des Fischerwegs in Bocholt. Der 50-jährige Bocholter hatte die Straße in stadtauswärtiger Richtung befahren. Er geriet ins Schlendern, fuhr mit seinem Krad über eine Verkehrsinsel und kippte mit seinem Fahrzeug auf die Seite. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Unklar ist, inwieweit ein entgegenkommender Pkw, wie vom Kradfahrer behauptet, am Unfall beteiligt ist. Daher sucht die Polizei Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

